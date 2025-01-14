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حوادث

حبس عاطل استولى على سيارة من صاحبها في عابدين

حبس عاطل استولى على
حبس عاطل استولى على سيارة من صاحبها في عابدين، فيتو

أمرت نيابة عابدين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على سيارة من صاحبها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي في منطقة عابدين.


تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عابدين  بضبط عاطل حالة سيرة بالسيارة قيادته بدون ترخيص بدائرة القسم.


وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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