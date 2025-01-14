حبس عاطل استولى على سيارة من صاحبها في عابدين

أمرت نيابة عابدين حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء على سيارة من صاحبها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي في منطقة عابدين.



تلقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة عابدين بضبط عاطل حالة سيرة بالسيارة قيادته بدون ترخيص بدائرة القسم.



وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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