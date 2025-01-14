مصرع عامل فى حريق غرفة داخل قطعة أرض بمنشأة القناطر

لقى عامل مصرعه أثر حريق غرفة داخل قطعة أرض زراعية بمنشأة القناطر، وتمت السيطرة على الحريق.

حريق منشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بغرفة وسط أرض زراعية في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين بالفحص، اشتعال النيران داخل غرفة يقيم بها عامل مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة.

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