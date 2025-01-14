أخبار مصر اليوم،القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى والمحتجزين، حيث استعرض الرئيسان في هذا الإطار آخر مستجدات المفاوضات ذات الصلة، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولادخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.

زيادة مرتبات القطاع الخاص، كشف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، آخر تطورات ملف زيادة أو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك توجيها من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور سواء بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.

وأوضح: هناك دراسات تتم حاليا في القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الدراسة تتضمن عدم تأثر الإنتاجية أو تضرر أصحاب رأس المال من رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 5 لسنة 2025 بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر.

وفي سياق اخر تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤهرا بتفقد الاكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الرئيس الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر .



اعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما القي الرئيس كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب وتحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية واقليمية ودولية.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025

وناشدت الأرصاد الجوية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث عن تعديل مؤقت في خريطة التشغيل خلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع إقامة مباراتي النادي الأهلى غدًا، والزمالك بعد غد.

وأوضحت الشركة أن التعديلات تشمل زيادة عدد الرحلات خلال فترة المباريات لضمان استيعاب الأعداد المتزايدة من الجماهير، وتوفير وسيلة نقل سريعة ومريحة للمشجعين المتجهين إلى الملاعب والعودة منها.

أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن،، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، حيث سيتم إطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير العلماء والمُبدعين في مختلف المجالات الذين ساهموا بإنجازاتهم العلمية في خدمة الإنسانية والبشرية كونهم رموزًا مضيئة ساهمت في إعلاء اسم ومكانة مصر عالميًا.

أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة قرارا بإقالة أحد المعلمين وإنهاء التعاقد معه، وذلك لقيامه بنشر أحد الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن المعلم قام بنشر الامتحان بطريقة غير قانونية، مما يمثل خرقًا صارخًا للوائح والنظم المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع المخالفين، وضمان عدم التهاون مع أي سلوك يهدد نزاهة الامتحانات.

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