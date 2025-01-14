الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

بعد واقعة المراقب، قرار صارم من الهرم التعليمية بشأن استخدام الموبايل خلال الامتحانات

امتحانات الطلاب،
امتحانات الطلاب، فيتو
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أصدرت إدارة الهرم التعليمية تنويهًا هامًا لكافة الملاحظين ومراقبي اللجان والعاملين بالمدرسة خلال فترة الامتحانات.

وجاء التنويه بناءً على توجيهات سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيلة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وخالد عبد الحميد مدير عام إدارة الهرم التعليمية، وشيرين فؤاد وكيلة إدارة الهرم التعليمية.

 

حظر استخدام الموبايل

وشدد التنويه على ضرورة الامتناع تمامًا عن استخدام الهواتف المحمولة بأي شكل من الأشكال داخل اللجان الامتحانية، سواء كانت مشغلة أو مغلقة. 

وأكد أن أي مخالفة لهذا القرار ستؤدي إلى المساءلة القانونية التي قد تصل إلى النقل من الإدارة.

ضمان نزاهة الامتحانات

ويهدف هذا القرار إلى ضمان سير الامتحانات بانتظام ونزاهة، وحماية العملية التعليمية من أي تدخلات قد تؤثر على نتائج الطلاب. كما يؤكد على أهمية الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة لعملية الامتحانات.

ودعت إدارة الهرم التعليمية كافة العاملين بالمدرسة إلى الالتزام التام بهذه التعليمات، والعمل على توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وكان قد أصدر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قرارًا حازمًا باستبعاد أحد مراقبي اللجان الامتحانية وتحويله إلى إدارة الواحات التعليمية.

وجاء هذا القرار بعد ضبط المراقب وهو يحمل هاتفًا محمولًا داخل لجنة الامتحانات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصادرة عن الوزارة.

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