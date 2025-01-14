الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

تصل لحد الضباب، تحذير من الشبورة المائية خلال الـ48 ساعة المقبلة

شبورة مائية، فيتو
شبورة مائية، فيتو

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

شديد البرودة ليلا، حالة الطقس غدا الأربعاء 15-1-2025 في الفيوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 15 - 1 -2025


وناشدت الأرصاد الجوية اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.


 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على  جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 


ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء ويستمر الارتفاع خلال الأيام القادمة

 

 

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