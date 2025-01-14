الثلاثاء 14 يناير 2025
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أخبار مصر

إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة
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 أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة قرارا بإقالة أحد المعلمين وإنهاء التعاقد معه، وذلك لقيامه بنشر أحد الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن المعلم قام بنشر الامتحان بطريقة غير قانونية، مما يمثل خرقًا صارخًا للوائح والنظم المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع المخالفين، وضمان عدم التهاون مع أي سلوك يهدد نزاهة الامتحانات.

 

وجاء نص القرار:

"بناءً على ما ثبت من نشر معلم لامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر إنهاء خدماته".

وأثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا حول أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة، كما سلطت الضوء على ضرورة توعية المعلمين والطلاب بأهمية الالتزام باللوائح والنظم المدرسية.

وطالب العديد من أولياء الأمور والمعلمين بضرورة تشديد الرقابة على المعلمين ومنع تسريب الامتحانات، وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية.

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