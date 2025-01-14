إقالة معلم بالجيزة لنشره امتحان على مواقع التواصل الاجتماعي

أصدر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة قرارا بإقالة أحد المعلمين وإنهاء التعاقد معه، وذلك لقيامه بنشر أحد الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن المعلم قام بنشر الامتحان بطريقة غير قانونية، مما يمثل خرقًا صارخًا للوائح والنظم المنظمة للعملية الامتحانية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على جميع المخالفين، وضمان عدم التهاون مع أي سلوك يهدد نزاهة الامتحانات.

وجاء نص القرار:

"بناءً على ما ثبت من نشر معلم لامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تقرر إنهاء خدماته".

وأثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا حول أهمية الحفاظ على سرية الامتحانات، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة، كما سلطت الضوء على ضرورة توعية المعلمين والطلاب بأهمية الالتزام باللوائح والنظم المدرسية.

وطالب العديد من أولياء الأمور والمعلمين بضرورة تشديد الرقابة على المعلمين ومنع تسريب الامتحانات، وذلك لضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.