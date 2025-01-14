الثلاثاء 14 يناير 2025
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القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

القومي للأجور يكشف
القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

زيادة مرتبات القطاع الخاص، كشف علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، آخر تطورات ملف زيادة أو رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.

 

توجيه القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور


وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن هناك توجيها من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور سواء بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.

 

دراسات رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وأوضح: هناك دراسات تتم حاليا في القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الدراسة تتضمن عدم تأثر الإنتاجية أو تضرر أصحاب رأس المال من رجال الأعمال والمستثمرين والمنتجين.

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وتابع: من المتوقع بنسبة 100%  رفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص وفقا لاجتماع الشهر المقبل.
 

متى سيتم إعلان زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة؟

وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية موعد زيادة المرتبات لجميع العاملين بالدولة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكره في تصريح خاص لـ “فيتو”، إنه يتم إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة في الربع الأول من 2025 في ظل الصعوبات المتوقعة على المواطنين خلال العام المقبل.

 

موعد زيادة المرتبات 2025


وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة ويكون موعد زيادة المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025 على غرار آخر زيادة التي تم إعلانها في فبراير 2024. 

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