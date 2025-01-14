الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

حركة تنقلات جديدة في صفوف ضباط شرطة دمياط

حركة تنقلات لضباط
حركة تنقلات لضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط

اعتمد اللواء عصام هلال مدير أمن دمياط، حركة تنقلات محدودة فى صفوف ضباط الشرطة بالمديرية.

 

حركة تنقلات لضباط الشرطة بمديرية أمن دمياط
 

وجاءت أبرز ملامح حركة تنقلات  لضباط مباحث المديرية، المقدم هشام أشرف مفتش مباحث لرأس البر وفارسكور وكفر سعد، والرائد إسلام البيومي رئيسا لمباحث رأس البر، الرائد محمود بلال رئيسا لمباحث قسم تاني، الرائد أحمد مجاهد إدارة البحث، والرائد أحمد وجدي إدارة البحث الجنائي.

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جاء ذلك فى إطار مواكبة استراتيجية وزارة الداخلية، وضخ دماء جديدة لرفع معدلات الأداء الأمنى.

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