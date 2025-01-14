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رياضة

منتخب الشباب يفوز على رجاء مطروح بثنائية نظيفة وديا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، فاز المنتخب الوطني للشباب (مواليد 2005) على الفريق الأول لنادى رجاء مطروح بهدفين نظيفين اليوم الثلاثاء، باستاد نادى زد الرياضي فى المباراة الودية الأولى للمنتخب تحت قيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني الجديد.

أحرز هدفي منتخب الشباب عمار ياسر وعبد الرحمن كاباكا فى الدقيقتين 30 و72.

منتخب الشباب يخوض المباراة بتشكيلين مختلفين

وحرص أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب على خوض المباراة بتشكيلين مختلفين، ولعب الشوط الأول بتشكيل ضم:  

حازم جمال حارس المرمي.. واياد صلاح ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ ومهاب سامي فى خط الظهر.. وسيف عادل ومروان محمود وهادي عامر فى خط الوسط.. وعمار ياسر وادهم علاء ومحمد شرف فى الهجوم.

تشكيل الشوط الثاني

وفى الشوط الثاني ضم التشكيل: احمد وهب فى حراسة المرمي  .. وعبد العزيز حازم  وزياد خالد واحكد زيزو وإبراهيم عادل  فى خط الظهر.. مصطفي عكاشة واحمد وحيد واحمد كاباكا. عمر وائل وكريم سعيد وعمر اسامة..

وجاءت المباراة فى إطار استعدادات المنتخب لارتباطاته الرسمية المقبلة، لاسيما المشاركة في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

أسامة نبيه يشيد باللاعبين 

وبعد المباراة أشاد الكابتن أسامه نبيه باللاعبين مشددا على أنهم يمتلكون الكثير من الامكانات والقدرات وأنه متفائل بجميع اللاعبين لكن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات ولن ينال شرف ارتداء فانلة المنتخب الا الأكفاء والأحق بها مطالبا الجميع ببذل قصاري جهدهم من أجل الدفاع عن أحلام الفراعنة بالشكل الذى يليق باسم مصر.. وأكد نبيه أن المنتخب كان الأفضل من كل الوجوه فى الشوط الثاني ونجح فى علاج بعض السلبيات التى ظهرت فى الشوط الاول وأنه يري أن القادم أفضل.

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