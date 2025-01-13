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رياضة

إبراهيم حسن: اتحاد الكرة داعم أساسي للمنتخب وجلستنا مع أبوريدة مثمرة

هاني ابو ريدة مع
هاني ابو ريدة مع حسام حسن، فيتو

منتخب مصر، قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورت عقب الجلسة التي جمعت التوأم اليوم الإثنين مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة إن هدفنا مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة للصالح العام وأن جلسة اليوم كانت مثمرة للغاية لصالح الكرة المصرية والمنتخب.

أضاف إبراهيم حسن أن إشراف هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد علي المنتخب أمر جيد للغاية وامر طبيعي وأن جلسة اليوم رائعة وستكون سببا للنجاح موجها الشكر لمجلس الادارة والأعضاء المتواجدين في جلسة اليوم بعد تأكيدهم علي دعم المنتخب. 

جلسة التوأم مع هاني أبو ريدة، فيتو
جلسة التوأم مع هاني أبو ريدة، فيتو

معسكر مارس لن يقام بالهدف

وتابع مدير المنتخب الوطني الأول إن إقامة معسكر مارس في مشروع “الهدف” خلال الفترة المقبلة سيكون صعب بسبب ضيق الوقت خاصة ان مبارياتنا ستكون على استاد القاهرة. 

وواصل إبراهيم حسن ⁠من الممكن اقامة معسكرات منتخب مصر في مشروع الهدف قبل البطولات وهذا امر وارد.

وأبدى إبراهيم حسن سعادته بتالق محمد صلاح ومرموش وباقي اللاعبين في الدوريات الأوربية مؤكدا أنه أمر جيد للغاية للمنتخب و⁠نمتلك اكثر من لاعب مميز صغير السن مثل إبراهيم عادل واخرين غيره من المحترفين والمحليين 

إحتراف أكبر عدد من اللاعبين

وأكمل مدير المنتخب الوطني: نتمني احتراف اكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، ونتواصل مع جميع اللاعبين للاطمئنان عليهم بصفة دورية.

وعن حراسة المرمى، أكد إبراهيم حسن أن منتخب مصر ⁠يمتلك اكثر من حارس مميز مثل الشناوي الذي يمتلك خبرة كبيرة ومصطفي شوبير ومحمد عواد ومهدي وحمزة علاء، مشيرا إلى أن مصطفى ⁠شوبير حارس مرمي زكي وسيكون له مستقبل ونفس الأمر لعواد وحمزة وباب المنتخب مفتوح للجميع.

وأختتم إبراهيم حسن قائلا: اتمنى عودة مساندة الجماهير لمنتخب بلادهم، والكرة في افريقيا تتطور والمنتخبات الأفريقية صعبة والدليل المفاجآت التي تحصل في النتايج مؤخرا سواء في امم أفريقيا او تصفيات افريقيا الاخيرة

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم إبراهيم حسن هاني ابو ريدة حسام حسن محمد صلاح مصطفي شوبير مرموش

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