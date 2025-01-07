3.5 ملايين دولار للبطل، كاف يعلن رسميا زيادة جوائز أمم إفريقيا للمحليين

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة جائزة بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان"، كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، قد تم زيادتها بنسبة 75%، حيث يحصل المُتوج باللقب على 3.5 ملايين دولار أمريكي.

جوائز أمم أفريقيا للمحليين



كشف "كاف" أيضا، أن قيمة إجمالي الجوائز في بطولة "شان" كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، تم زيادتها لتصبح 10.4 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة تبلغ 32%.

قال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، باتريس موتسيبي: "نحن متحمسون لبطولة أمم إفريقيا للمحليين، كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024.

وقد قمنا بزيادة كبيرة في قيمة جائزة البطل لتصل إلى 3.5 ملايين دولار أمريكي، أي بزيادة تبلغ 75%. كما قمنا بزيادة إجمالي قيمة الجوائز في البطولة لتصل إلى 10.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 32%.

تعتبر بطولة "الشان" من المنافسات المهمة لتطوير ونمو لاعبي كرة القدم المحليين الموهوبين في إفريقيا، وتساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لكرة القدم الإفريقية ومنافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذه البطولة هي جزء من استراتيجيتنا للاستثمار في كرة القدم الإفريقية، وجعلها جذابة للمشجعين والمشاهدين والرعاة والشركاء وغيرهم من الأطراف المعنية في إفريقيا وحول العالم.



وتنطلق بطولة أمم إفريقيا للمحليين "شان" كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024، يوم السبت 1 فبراير 2025، بينما تُقام المباراة النهائية، يوم الجمعة 28 فبراير 2025.

تأهل 17 منتخبا للمشاركة في البطولة: كينيا، تنزانيا، أوغندا، المغرب، غينيا، السنغال، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السودان، زامبيا، أنغولا ومدغشقر.

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