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87 طن لحوم إجمالي صكوك الإطعام للأسر الأولي بالرعاية في الدقهلية

استلام صكوك الطعام
استلام صكوك الطعام بالدقهلية، فيتو

تسلمت محافظة الدقهلية 2 طن لحوم دفعة جديدة من لحوم صكوك الإطعام" من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الدقهلية. 
 


87 طن لحوم إجمالي صكوك الإطعام للأسر الأولي بالرعاية في الدقهلية 

وذلك تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وصل اليوم كمية قدرها 2 طن لحوم دفعة جديدة من صكوك "الإطعام " من وزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بمحافظة الدقهلية.

 وبذلك يصل إجمالي كميات اللحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة من مستحقي تكافل وكرامة إلى 87 طن لحوم والمقدمة تحت رعاية وزير الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية والدكتور محمد حسين وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة. 
 

 

ايصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم

 

وأكد  "مرزوق" على أنه سيتم إيصال لحوم صكوك الإطعام إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لضمان وصولها إليهم،وثمن جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم صكوك الإطعام وسلة المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

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تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.

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