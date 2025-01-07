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كل حيلتنا معاش تكافل وكرامة، فتاة تستغيث لتعديل قرار علاج والدتها بمستشفى الباجور (فيديو)

فتاة تستغيث لتعديل
فتاة تستغيث لتعديل قرار علاج والدتها داخل مستشفى بالمنوفية

استغاثت ابنة سيدة محجوزة لتلقى العلاج بمستشفى الباجور التخصصى فى محافظة المنوفية، بسبب عدم تمكنهم من استصدار قرار لعلاجها داخليًّا بالمستشفى على نفقة الدولة، حيث صدر القرار بعلاجها خارجيًّا فقط.

القرار يتضمن علاجها خارجيًّا فقط

وقالت ابنة السيدة نادية المحجوزة بقسم الباطنة بالمستشفى: إن والدتها تعانى من الربو والسكر والضغط وأمراض أخرى تطلبت حجزها داخل المستشفى لكن فوجئنا بأن القرار الصادر بحقها يتضمن العلاج خارجيًّا فقط بمعنى عدم حجزها داخل المستشفى.

وتابعت: ذلك القرار يجعل الأسرة مطالبة بدفع تكاليف الأيام التى مكثتها داخل المستشفى من إقامة وعلاج وهى لا تتحصل فى الشهر سوى على 450 جنيهًا فقط من تكافل وكرامة ولا تستطيع دفع هذه التكاليف.

استغاثة لتغيير القرار

وأكدت أنهم حاولوا تغيير القرار ليصبح العلاج بالقسم الداخلى بالمستشفى لكنهم فشلوا فى ذلك حيث توجهوا للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة ولم تفلح محاولاتهم، موجهة استغاثة للمسئولين لتعديل قرار علاج والدتها بمستشفى الباجور.

 

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