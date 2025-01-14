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وكيل صحة الدقهلية يشهد انطلاق ماراثون مستشفيات الحميات

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية يشهد انطلاق ماراثون مستشفيات الحميات، فيتو

شهد الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة صحة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، انطلاق ماراثون مستشفيات الحميات والذي يعد الأول من نوعه والذى يهدف لتحفيز الكوادر الطبية على الإبداع، وزيادة قدرتهم العلمية والجاهزية المهنية.

حميات المنصورة"  تفوز بالمركز الأول فى "ماراثون مستشفيات الحميات".

جاء ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للحميات بوزارة الصحة وإدارة الحميات بمديرية الصحة ويحضور الدكتور جابر ممدوح مدير إدارة الحميات والدكتور محمد الرفاعى مدير مستشفى "حميات المنصورة ".

 


المستشفيات الفائزة بالمراكز الثلاثة 

شارك بالماراثون عدد من مستشفيات الحميات التابعة لوزارة الصحة  حيث عرضت كل مستشفي حالة من حالات الحميات التى استقبلتها وطرق العلاج المستخدمة وفاز بالمركز الأول حميات المنصورة تليها حميات الزقايق وبالمركز الثالث حميات المحلة.

 

المؤتمرات العلمية للصالح العام 

وأشادت لجنة تحكيم مكونة الدكتور وليد الشربيني أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة جامعة المنصورة والدكتور شريف علام من الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بوزارة الصحة والدكتور عماد بلح استشاري الحميات بدمياط  بحسن تنظيم اللقاء، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.

 

ختام الماراثون بتقديم شهادات تقدير للمستشفيات الفائزة

وقام وكيل الوزارة فى ختام الماراثون بتقديم شهادات تقدير للمستشفيات الفائزة مهنئًا حميات المنصورة لفوزهم بالمركز الأول منوهًا إلى أهمية  تكرار هذه الفعاليات العلمية لتبادل الخبرات  وتعزيز روح التنافس بين الفرق الطبية.

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