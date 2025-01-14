الثلاثاء 14 يناير 2025
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العربي ينيب عمارة لمتابعة مجموعات المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية بالمجان في الدقهلية

مجموعات التقوية بتعليم
مجموعات التقوية بتعليم الدقهلية، فيتو

 أناب اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام لمتابعة مجموعات الدعم التعليمي والمراجعات النهائية لـ الشهادة الإعدادية 

مواعيد مجموعات التقوية المجانية للشهادة الاعدادية 

التي تم تنفيذها في الثالثة والنصف مساء اليوم بمدرسة سندوب الإعدادية بنات لمراجعة نهائية لمادة الرياضيات بحضور الدكتور أحمد يحيى مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية، وقام بالمراجعة هشام الشربيني موجه الرياضيات بإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

المجموعات مجانية طبقا لتعليمات السيد وزير التربية والتعليم


و مما هو جدير بالذكر أن هذه المجموعات مجانية طبقا لتعليمات  وزير التربية والتعليم ويأتي ذلك تخفيفًا عن كاهل  أولياء الأمور وقد أقبل عليها عدد كبير من الطلاب ويقوم بالتدريس بها أفضل العناصر حرصًا على مصلحة الطلاب

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الدكتور أشرف العربي الشهادة الاعدادية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنصورة التعليمية المراجعة النهائية المراجعات النهائية مادة الرياضيات غرب المنصورة التعليمية

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