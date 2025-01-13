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محافظ المنوفية يشهد استلام 4 أطنان لحوم ضمن مشروع "صكوك الإطعام"

محافظ المنوفية يشهد
محافظ المنوفية يشهد استلام 4 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، استلام دفعة جديدة من مشروع "لحوم صكوك الإطعام" لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع محافظة المنوفية لمساندة الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية.

استلام الدفعة الثالثة من مشروع لحوم صكوك  الاطعام


وتفقد محافظ المنوفية سيارة اللحوم أمام مقر ديوان عام المحافظة والتي تحتوى على 4 أطنان لحوم كدفعة ثالثة، مشيرًا إلى أن مشروع لحوم صكوك الإطعام "من أهم مشروعات التكافل الاجتماعي التي تنفذها وزارة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ويعد من المشروعات الناجحة والمستمرة علي مدار العام ويهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثمنًا دور وزارة الأوقاف في دعم ورعاية الأهالي البسطاء واستمرارها في تقديم أوجه الرعاية لغير القادرين في جميع المحافظات وتوفير حياة كريمة لهم.


وأوضح الدكتور محمد خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأن خطة توزيع اللحوم تتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومن خلال إدارات الأوقاف والوحدات المحلية وفقًا لكشوف الاستحقاق المعدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه لتحسين جودة حياتهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

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مشروع لحوم صكوك الإطعام محافظة المنوفية المنوفية التضامن الاجتماعي اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية

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