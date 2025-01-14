الثلاثاء 14 يناير 2025
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اليوم، انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

امتحانات،فيتو
امتحانات،فيتو

تشهد المعاهد الأزهرية، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية والتى تجرى وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.  

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منطقة الإسماعيلية الأزهرية تختتم الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025.

واختتمت منطقة الإسماعيلية الأزهرية،تحت إشراف فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2024/2025م، المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء.   

 

استلام اللجان المرحلتين الابتدائية والاعدادية 

و بدأ رؤساء ومساعدو لجان المرحلتين الابتدائية والاعدادية في استلام اللجان بالمعاهد أمس، وحصر اعداد اللجان والتأكد من توافر جميع الإمكانيات.   

 

التواصل مع رؤساء اللجان 

وقام وكيل الوزارة والدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، بالتواصل مع رؤساء اللجان بالمعاهد، وتأكد فضيلته من عدم وجود أي معوقات تعيق عملية الامتحانات وجاهزية جميع اللجان لبدء الامتحانات صباح اليوم. 
 

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية يعقد اجتماعًا موسعًا لرؤساء ومساعدي لجان الشهادة الابتدائية والإعدادية

وكان قد عقد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، في وقت سابق اجتماعًا مع رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الابتدائية والإعدادية، للتأكيد على الضوابط والتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور وجيه عبد الكريم، مدير إدارة الامتحانات، ومحمد فراج، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، ومحمد لطفي، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية. 

 

وخلال الاجتماع، شدد رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة تنفيذ الضوابط المنظمة لسير أعمال الامتحانات، وشدد على رؤساء اللجان الالتزام بالدقة التامة في مراجعة حضور وانصراف الطلاب مع توجيه الملاحظين بعدم خروج أيٍ من الطلاب المؤدين للامتحانات قبل منتصف الوقت الأصلي لكل مادة من مواد الاختبارات. 

 

كما شدد على دور مشرفي الأدوار، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة، أثناء انعقاد اللجان لأي من الطلاب والمشاركين في عملية المراقبة، وخلال الاجتماع، تم إقرار وتوفير كل ما يلزم اللجان، وضرورة تنفيذ كل الأعمال بدقة وضرورة التواصل مع غرفة العمليات في حالة وجود أية ملاحظة أو عائق. وحذر فضيلته من أي تهاون أو تقصير في أي عمل أو مرحلة من مراحل الامتحانات.  

 

وتحدث  محمد فراج، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، عن كيفية تظريف أوراق الإجابة، وتقسيمها إلى قسمين (بنين، فتيات). عُقد الاجتماع بالمبنى التربوي بمعهد السلام خلف المنطقة الأزهرية.

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