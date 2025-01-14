توفير سكن وفرص عمل، أبرز مطالب المواطنين في لقاء محافظ القليوبية

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لقاءً جماهيريًا موسعًا بديوان عام المحافظة، وذلك لحل مشاكل المواطنين والنظر في مطالبهم بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها.

لقاء محافظ القليوبية بالمواطنين

وشهد اللقاء تواجد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات متنوعة تتعلق بحياتهم اليومية، حيث شملت هذه الطلبات توفير سكن مناسب، حيث استجاب محافظ القليوبية لعدد من الحالات التي تحتاج إلى مسكن، ووعد بدراسة كل حالة على حدة والعمل على توفير الحلول المناسبة والتنسيق مع وزارة الإسكان لتوفير شقق إسكان اجتماعي لتلك الحالات.

وبناء على شكوى أحد المواطنين أمر المحافظ بإصدار قرار غلق لورشة تعمل في مجال تزييت وتشحيم السيارات لتواجدها داخل الكتلة السكنية ويتضرر منها المواطنين بسبب الروائح الكريهة.

محافظ القليوبية يبحث طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة

كما بحث محافظ القليوبية عدد من طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أبدى المحافظ اهتمامًا خاصًا بحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، ووعد بتوفير عربة طعام لشاب معاق، وتوفير فرصة عمل لشاب كفيف، كما وجه بغلق شونة مواد بناء يتضرر منها المواطنين وتعرض أولادهم للخطر نتيجه عملية دخول وخروج المعدات وسيارات النقل.

سرعة البت في طلبات التصالح

أكد محافظ القليوبية خلال اللقاء أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم، مشيرًا إلى أن هذا التواصل هو السبيل الأمثل لحل المشكلات وتلبية احتياجات المواطنين، كما وجه كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين والعمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن.



وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية على اهتمامه بحل مشاكلهم والاستجابة السريعة لمطالبهم.



حضر اللقاء كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها المهندسة صفاء فضيل رئيس مركز ومدينة كفر شكر ومحمد غنيم رئيس مدينة قها وأميمه رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وفوزي صابر وكيل مديرية العمل ورضا عويس مدير المواقف وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.