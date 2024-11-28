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محافظات

مقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية بالقليوبية

مقتل شاب على يد صديقه
مقتل شاب على يد صديقه

شهدت منطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بمحافظة القليويية، جريمة مقتل شاب على يد صديقه بطعنه بسلاح أبيض بالرقبة، أودت بحياته، وذلك إثر خلافات على مبالغ مالية بينهما، وتم نقله لمستشفى معهد ناصر.

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وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلق إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية، والمقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو"م ع" 19 سنة عاطل ومقيم بعزبة عثمان دائرة القسم، بجرح نافذ بالرقبة، أدى لوفاته.

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وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود خلاف علي مبالغ ماليه بين المجني عليه وصديقة المدعو "أ ي" 19 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم، قام على إثرها بطعنه بالرقبة بسلاح أبيض مطواه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات بشبرا الخيمة، تمكن ضباط مباحث القسم بقيادة المقدم يوسف الشامي من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، وحرر المحضر اللإزم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام مع مراعاة التجديد له في الميعاد.

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قسم اول شبرا الخيمة محافظ القليوبية مستشفى معهد ناصر القليوبية

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