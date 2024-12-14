المشدد 10 سنوات لبائع مناديل بتهمة تعذيب طفل بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لبائع مناديل لاتهامه بالتعدى بالضرب على طفل وتعذيبه بـ"خرطوم"، بدائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليويية.

المشدد 10 سنوات لبائع مناديل لاتهامه بالتعدى بالضرب علي طفل وتعذيبه بالقليوبية

وصدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية جنايات بنها

إحالت النيابة العامة المتهم:- " محمد ر م ع" ۲۸ سنة - المهنة يعمل في جمع الخردة، وبائع مناديل العنوان: عزية البغل قرية المحمدية مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، في القضية رقم ٢٥٢٢ / ٢٠٢٤ جنح ثان بنها، عليه الطفل / ف ح - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إحداث إصابته وما أن ظفر به حتى كال له عدة ضربات باستخدام أداة ( خرطوم) استقرت بأماكن متفرقة من جسده فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر نسبتها بنحو ٨% ( ثمانية بالمائة) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أمر الإحالة في تعدِ على طفل بالقليوبية

وتابع أمر الإحالة أنه عرض الطفل المجنى عليه سالفة الذكر لحالة من حالات الخطر بوضعه في حالة تهدد سلامته التنشئية الواجب توافرها له، وذلك بأن قام بارتكاب جريمته محل الاتهام السابق معرضا أمنه وصحته وحياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة بـ جنايات بنها أنه أحرز أداة "خرطوم" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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