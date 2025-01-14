نيابة الأميرية تحفظ التحقيق في حادث شاب ألقى مادة كيميائية على وجهه

حفظت نيابة الأميرية التحقيق في إلقاء شاب مادة كيميائية علي وجهه بإحدى الورش في منطقة الأميرية، وذلك بعد أن تبين أنه لا توجد شبهة جنائية.



وتبين من التقرير النفسي للشاب أنه يعاني من مرض نفسي عضال “الهلوسة” ويعاني من رؤية أشياء وسماع أصوات لا يلاحظها الآخرون كما يتوهم بشكل يقيني بأشياء غير صحيحة ويحتاج إلى الإيداع بالمصحة النفسية للعلاج.



تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارًا من مستشفى حروق أهل مصر، يفيد باستقباله عاطلًا 25 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى، بادعاء سقوط مادة النيكل الخام عليه في إحدى الورش.

وبالانتقال والفحص والتحري تبين أن المصاب توجه إلى الورشة وطلب من العامل الموجود بها إحضار شاي له ثم سكب مادة كيميائية على وجهه.

وأضافت التحريات أن الشاب ألقي المادة على وجهه لمعاناته من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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