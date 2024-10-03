أسرة شاب ألقى مادة كيميائية على وجهه بالأميرية: "هلاوس وراء ارتكابه ذلك"

استمعت نيابة الأميرية إلى أقوال أهل شاب ألقى على وجهه مادة كيميائية بإحدى الورش في منطقة الأميرية.

وقال أهل الشاب: إن ابنهم يعاني من مرض نفسي، ويرى هلاوس، ويتحدث مع أشخاص غير موجودين في الواقع، وكان يريد التخلص منهم.

وأضاف أهل الشاب أنهم أودعوه فترة من الزمن مستشفى العباسية للعلاج النفسي، ثم خرج وأصيب بانتكاسة.

إصابة عاطل بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارًا من مستشفى حروق “أهل مصر”، يفيد باستقباله عاطلًا 25 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى، بادعاء سقوط مادة النيكل الخام عليه في إحدى الورش.

وبالانتقال والفحص والتحري، تبين أن المصاب توجه إلى الورشة، وطلب من العامل الموجود بها إحضار شاي له ثم سكب مادة كيميائية على وجهه.

وأضافت التحريات أن الشاب ألقى المادة على وجهه لمعاناته من مرض نفسي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.