حجز استئناف 4 متهمين بـ خلية داعش كرداسة للحكم في 8 فبراير

قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الاستئناف المقدم من المتهمين أحمد عبد الفتاح عبد الله، ويوسف أحمد عبد الله عبد الفتاح، ومصطفى جلال أحمد أبو سنة، وأسامة حامد حسين البدوي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية داعش كرداسة " لجلسة 8 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.

خلية داعش كرداسة

كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الحكم في محاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية المعروفة بخلية داعش كرداسة، حيث عاقبت اثنين بالإعدام شنقًا والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.



وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة.

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.