الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطل متهم بسرقة متعلقات شخص من داخل سيارة في عين شمس للمحاكمة

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو

 أمرت  نيابة عين شمس بإحالة عاطل متهم بسرقة متعلقات شخص من داخل سيارة أثناء ركنها بأحد شوارع المنطقة بأسلوب المفتاح المصطنع إلى محكمة الجنايات.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا من موظف يفيد بتعرضه لسرقة متعلقاته من داخل سيارته خلال ركنها بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة عاطل له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس محكمة الجنايات قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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