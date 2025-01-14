الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر مطلع: جولات مُكثفة من محادثات غزة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجلٍ، بأنه من المُقرر إجراء جولات مُكثفة من محادثات غزة؛ في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة.

جهود مصرية قطرية

وأكد مصدر مطلع، أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.

مشاورات مصرية أمريكية

وفي السياق، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث قريبًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن المفاوضات.

وتحدث أمام الصحفيين اليوم، حسب "رويترز"، مؤكدًا أن مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة يشهد مرحلة فارقة، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى لإبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن.

 تنسيق كبير بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إدارة ترامب

وأكد المستشار الأمريكي، هناك تنسيق كبير بين الإدارة الأمريكية الحالية وبين إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محادثات غزة وضع اللمسات الأخيرة اتفاق التهدئة وقف اطلاق النار غزة مشاورات مصرية أمريكية الامن القومي الامريكي ترامب الرئيس عبدالفتاح السيسي تفاق وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

هل تنجح المسودة النهائية في وقف العدوان على غزة؟.. وهذه النقاط يمكنها عرقلة التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار.. وانسحاب الاحتلال من محور فيلادلفيا وممر نتساريم أبرز ملامح التهدئة

قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

ترامب يعلن موعد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

اليوم، بدء الجولة النهائية من محادثات غزة في الدوحة

ads

الأكثر قراءة

النواب يوافق نهائيا على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

زغلول صيام يكتب: نجم مونديال 90 يعاني.. أين وزير الرياضة وأبو ريدة؟!

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

بديل الثانوية ليس جديدًا وتكافؤ الفرص مطلوب، رضا حجازي يكشف حقائق جديدة عن البكالوريا

4291 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

تعرف على آخر تطورات تجديد عقد زيزو مع الزمالك

25 يناير إجازة رسمية بمناسبة ذكرى الثورة وعيد الشرطة

بعد موافقة النواب، النص الكامل لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ميلانيا ترامب تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بالرئيس الأمريكي المنتخب

هندوس يغطسون في المياه المتجمدة عند ملتقى الأنهار المقدسة (فيديو)

رجال إطفاء من القطاع الخاص لإنقاذ منازل الأثرياء في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 350 جنيهًا، أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد قرار مشاركة منتخب مصر بها.. المنتخبات المتوجة بلقب أمم إفريقيا للمحليين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

هل يجوز للمرأة الحامل الإفطار في رمضان؟، الأزهر يجيب

أسماء سورة ق وفضائلها وسبب التسمية والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية