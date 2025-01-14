الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

خارجية الاحتلال: ترامب يحدد 20 يناير آخر موعد للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أكدت نائبة وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أنه تتم مناقشة صفقة تبادل الأسرى الآن، مشيرة إلى أن حكومتها تأمل في أن يتم التوصل لأخبار إيجابية لاحقا، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

 

كشف تفاصيل الصفقة

 وأشارت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب طلب التوصل إلى صفقة قبل 20 يناير قبل توليه منصبه.

وأردفت: "لا يمكنني كشف تفاصيل الصفقة ولا نريد تصريحات قد تؤثر على معنويات ذوي الأسرى".

 

الانسحاب معا من الحكومة حال التوقيع على صفقة تبادل

 يأتي هذا في وقت قالت فيه صحف عبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال ايتمار بن جفير حث وزير المالية المتطرف أيضًا بتسلئيل سموتريتش على إبلاغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالانسحاب معا من الحكومة حال التوقيع على صفقة تبادل.

وعلى جانب آخر قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إن المفاوضات الجارية حول إنجاز صفقة واتفاق في غزة هو قريب، وربما يتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري.

 

قريبون جدا من إنجاز الصفقة 

وأضاف في مقابلة مع شبكة نيوزماكس: "نحن قريبون جدا من إنجاز الصفقة ربما بحلول نهاية الأسبوع، عليهم أن يفعلوا ذلك، وإذا لم يحدث ذلك، فستكون هناك مشاكل كثيرة ربما لم يروها من قبل.

وتابع: "فهمت أنه كان هناك اتفاق شفهي وأنهما على وشك الانتهاء من إنجاز الصفقة".
كما أعرب ترامب عن أسفه للواقع المأساوي المتمثل في أن العديد من الأسرى ربما لم ينجوا من الظروف القاسية في غزة.

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