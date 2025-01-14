اليوم، بدء الجولة النهائية من محادثات غزة في الدوحة

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، ببدء الجولة النهائية من محادثات غزة في الدوحة.

بدء الجولة النهائية من محادثات غزة في الدوحة

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن جولة من محادثات غزة مقررة اليوم الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية.

الاحتلال يدمر مربعات سكنية كاملة

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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