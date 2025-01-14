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خارج الحدود

الإفراج عن ألف أسير دون البرغوثي، تفاصيل اللمسات النهائية لاتفاق إنهاء الحرب في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 كشفت مصادر خاصة، أن اتفاق "وشيك جدا" بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، يتضمن الإفراج عن ألف أسير فلسطيني من حماس اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر 2023.

 

إسرائيل سيكون لها "حق الفيتو"

 كما أكدت المصادر بحسب سكاي نيوز عربية، أن إسرائيل سيكون لها "حق الفيتو"، على أي اسم مدرج في قوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم من قبل حماس.

ومن بين الأسرى الألف، مقاتلون في صفوف حماس و170 من ذوي الأحكام العالية.

 

ويقسم ذوي الأحكام العالية إلى مئة من حركة فتح، وسبعين من حماس وباقي الفصائل الفلسطينية.

 

أسماء رفضت إسرائيل الإفراج عنهم 

 ومن جهتها، رفضت إسرائيل الإفراج عن قيادات رئيسية في حماس وفتح، مثل مروان البرغوثي وعبدالله البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد.

وأكدت المصادر أن الاتفاق بات وشيكا وسيتم الإعلان عنه قريبا بإشراف وضمانات أمريكية ومصرية وقطرية، لتنفيذ كافة بنوده.

 

وضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة اليوم 

 ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون في الدوحة، اليوم الثلاثاء، سعيا لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن اتفاقا أيده لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن "على وشك" أن يصبح واقعا.

وقال مسؤول مطلع على المفاوضات إن الوسطاء سلموا إسرائيل وحماس مسودة نهائية للاتفاق، الإثنين، بعد "انفراجة" تحققت عند منتصف الليل في المحادثات التي حضرها مبعوثان للرئيس الأميركي الحالي والمنتخب.

وإذا نجحت تلك المساعي، سيتوج اتفاق وقف إطلاق النار جهود محادثات متقطعة على مدى أكثر من عام ويؤدي إلى أكبر عملية لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين منذ الأيام الأولى للصراع، عندما أفرجت حماس عن حوالي نصف المحتجزين لديها مقابل إطلاق سراح 240 فلسطينيا احتجزتهم إسرائيل.

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سرائيل وحماس مسودة نهائية للاتفاق إنهاء الحرب في غزة الفصائل الفلسطينية أسماء رفضت إسرائيل الإفراج عنهم

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