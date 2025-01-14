مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط تستقبل 66 ألفا 620 حالة وتجري 2743 عملية جراحية خلال عام

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، خلال بيان رسمي عن استقبال مستشفى الأطفال (66620) بمختلف عياداته و(25300) من مختلف المحافظات.

وخلال تصريحاته، أوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مستشفى الأطفال بالجامعة يعد من أهم الصروح الطبية بصعيد مصر، والذي يقدم خدمات طبية وعلاجية فريدة على أيدي نخبة متميزة من كبار أساتذة طب الأطفال، مشيدا بما حققه المستشفى خلال عام 2024، من إنجازات كان أبرزها افتتاح وحدة للعلاج الخاص مجهزة على أعلى مستوى، وافتتاح عيادة الأشعة التليفزيونية على الأعصاب والعضلات.

توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى تطوير غرفتين بوحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة، وتزويدها بـ(4) أجهزة تنفس صناعي، وغيرها من الإنجازات، مؤكدا أن مستشفيات جامعة أسيوط ستظل بمختلف تخصصاتها تسعى دائما لتطوير منظومتها الصحية، وتقديم خدماتها الطبية والعلاجية على أعلى مستوى، انطلاقا من رؤية الدولة المصرية في توفير رعاية صحية متكاملة لجميع مواطنيها.

تجديد محطة معالجة المياه بوحدة الكلى

وفي ذات السياق أشار الدكتور علاء عطية إلى أن مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، تقدم خدمات طبية مميزة، وذلك من خلال وحداته الطبية الفريدة والمتخصصة، مضيفا أنه خلال عام 2024، شهد العديد من عمليات التجديد والتطوير، حيث تم تزويد وحدات العناية ووحدة الغدد ووحدة الكلى بأجهزة رسم قلب، كما تم البدء في تجديد محطة معالجة المياه بوحدة الكلى، وكذلك تم تزويد وحدة الأشعة بجهاز أشعة تليفزيونية، وتزويد وحدة المناظير الصدرية بجهاز تخدير، مضيفا أنه تم شراء جهاز أشعة تليفزيونية على المفاصل، وأضاف أنه في إطار الشراكة المجتمعية بين مستشفيات جامعة أسيوط وأحدث المؤسسات، تم استلام جهاز إيكو و(3) ثلاجات لحفظ البلازما والدم، واستلام جهاز أشعة تليفزيونية قدموا كهدية من المؤسسة.

وفي سياق متصل كشف الدكتور ياسر فاروق أن مستشفى الأطفال خلال عام 2024م، استقبل (66620) حالة بمختلف عياداته و(25300) حالة من مختلف المحافظات، حيث تم استقبال(21487) حالة من محافظة أسيوط، و(1292) حالة من محافظة سوهاج، و(1128) حالة من محافظة المنيا، و(540) حالة من محافظة قنا، و(283) حالة من محافظة أسوان، و(222) حالة من محافظة الوادي الجديد، و(214) حالة من محافظة الأقصر، و(48) حالة من محافظة القاهرة، و(86) حالة من المحافظات الأخرى، مضيفا أنه تم استقبال(11) حالة من مختلف الدول العربية، كما أشار إلى أنه تم تسجيل (16907) حالة دخول، و(12736) حالة باستقبال الطوارئ، كما تم إجراء(2743) عملية جراحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.