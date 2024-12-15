مستشفى جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم لقاء نظافتك الشخصية

نظمت وحدة التعليم المستمر للتمريض بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة التدريب الفني للتمريض بالمستشفيات الجامعية اللقاء العلمي للتمريض، تحت عنوان “نظافتك الشخصية وغذائك الآمن سبيلك للوقاية من الأمراض”.

وهذا تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، والدكتور خالد البيه نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، الدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، وتحت إشراف محاسن أحمد شعلان مدير إدارة التمريض بالمستشفى.

رفع كفاءة هيئة التمريض بمستشفى أسيوط الجامعي

في مستهل كلمته، أشاد الدكتور محمد عبد الباسط خلاف بالدور التوعوي التي تقوم به وحدة التعليم المستمر بمستشفى جامعة أسيوط، مشيرا إلى أنهم قاموا بتنظيم العديد من الفعاليات والورش العلمية لرفع كفاءة هيئة التمريض بالمستشفى، موجها الشكر للقائمين على اللقاء العلمي والمحاضرين.

أهمية النظافة الشخصية وتأثيرها على الوقاية من الإصابة من الأمراض

وأوضح الدكتور خالد البيه أن موضوع اللقاء العلمي يتناول أهمية النظافة الشخصية وتأثيرها على الوقاية من الإصابة من الأمراض، وكيفية اتباع نمط غذائي صحي، والذي بدوره سيساهم في تقوية المناعة وتجنب الأمراض.

تضمن اللقاء محاضرة عن الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز الهضمي، للأستاذ الدكتور زين العابدين أحمد أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة أسيوط، ومحاضرة عن مكافحة العدوى ودورها في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، للدكتورة كريمة محمد استشاري طب الصحة العامة وخدمة المجتمع، ومحاضرة عن النظافة الحسية والنظافة المعنوية، للدكتورة هناء رشاد زميل تمريض بإدارة التدريب الفني، ومحاضرة عن أسس الغذاء الآمن وتقوية جهاز المناعة، للدكتورة هوايده خلف استشاري مساعد بإدارة التدريب الفني للتمريض.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتور زين العابدين أحمد أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، لمشاركته الفعالة بالورشة.

جاء اليوم بتنظيم من خضره سيد والأستاذة منى عبد الفتاح، ونجوى يونس بإدارة التدريب الفني بمستشفى جامعة أسيوط الرئيسي، والدكتورة هويدا خلف مقرر اليوم، وسناء مزيد مدير إدارة التدريب.

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