الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفى جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينظم لقاء نظافتك الشخصية

اللقاء العلمي للتمريض
اللقاء العلمي للتمريض بجامعة أسيوط، فيتو

نظمت وحدة التعليم المستمر للتمريض بمستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط بالتعاون مع إدارة التدريب الفني للتمريض بالمستشفيات الجامعية اللقاء العلمي للتمريض، تحت عنوان “نظافتك الشخصية وغذائك الآمن سبيلك للوقاية من الأمراض”. 

وهذا تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى، والدكتور خالد البيه نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، الدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة، وتحت إشراف محاسن أحمد شعلان مدير إدارة التمريض بالمستشفى.

 

رفع كفاءة هيئة التمريض بمستشفى أسيوط الجامعي 

 

في مستهل كلمته، أشاد الدكتور محمد عبد الباسط خلاف بالدور التوعوي التي تقوم به وحدة التعليم المستمر بمستشفى جامعة أسيوط، مشيرا إلى أنهم قاموا بتنظيم العديد من الفعاليات والورش العلمية لرفع كفاءة هيئة التمريض بالمستشفى، موجها الشكر للقائمين على اللقاء العلمي والمحاضرين.

 

أهمية النظافة الشخصية وتأثيرها على الوقاية من الإصابة من الأمراض

وأوضح الدكتور خالد البيه أن موضوع اللقاء العلمي يتناول أهمية النظافة الشخصية وتأثيرها على الوقاية من الإصابة من الأمراض، وكيفية اتباع نمط غذائي صحي، والذي بدوره سيساهم في تقوية المناعة وتجنب الأمراض.

 

تضمن  اللقاء محاضرة عن الأمراض المعدية التي تصيب الجهاز الهضمي، للأستاذ الدكتور زين العابدين أحمد أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بجامعة أسيوط، ومحاضرة عن مكافحة العدوى ودورها في الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، للدكتورة كريمة محمد استشاري طب الصحة العامة وخدمة المجتمع، ومحاضرة عن النظافة الحسية والنظافة المعنوية، للدكتورة هناء رشاد زميل تمريض بإدارة التدريب الفني، ومحاضرة عن أسس الغذاء الآمن وتقوية جهاز المناعة، للدكتورة هوايده خلف استشاري مساعد بإدارة التدريب الفني للتمريض.

 

جامعة أسيوط تتقدم 168 مستوى خلال عام بالتصنيف الإنجليزي لمعايير التنمية المستدامة

جامعة أسيوط تستقبل استشاري جراحة المخ والأعصاب بـ"كوبيو بفنلندا"

وفي ختام اللقاء تم تكريم الدكتور زين العابدين أحمد أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، لمشاركته الفعالة بالورشة.

جاء اليوم بتنظيم من خضره سيد والأستاذة منى عبد الفتاح، ونجوى يونس بإدارة التدريب الفني بمستشفى جامعة أسيوط الرئيسي، والدكتورة هويدا خلف مقرر اليوم، وسناء مزيد مدير إدارة التدريب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الجهاز الهضمي والكبد الجهاز الهضمي الأمراض العصبية الفنى للتمريض جامعة أسيوط جراحة المخ والاعصاب جهاز المناعة هيئة التمريض كليه الطب محافظة اسيوط مكافحة العدوى

مواد متعلقة

وفد الجايكا يزور أسيوط لمتابعة مشروع تحسين الزراعة

ضبط كميات من الأدوية محظور تداولها بمخزن غير مرخص بأسيوط

إزالة التعدي على أراضي استصلاح زراعي وأملاك دولة بأسيوط

محافظ أسيوط: إنشاء كوبري حمولة 60 طنا أعلى قناطر ديروط

تنفيذ أعمال تطهير للترع وإزالة المخلفات بأسيوط

إنشاء شبكة ري لزراعة 13 فدانا بأسيوط

ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

محافظة أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات الشبورة الكثيفة

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

ديربي القاهرة بنكهة سويسرية، تاريخ مواجهات جروس وكولر

لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور)

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

الفشل التنفسي الحاد.. مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.. ما أعراضه ومضاعفاته؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية