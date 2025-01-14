الثلاثاء 14 يناير 2025
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صحة ومرأة

بعد تصريحات ميل جيبسون، معهد الأورام يكشف حقيقة استخدام الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان

النجم العالمى ميل
النجم العالمى ميل جيبسون

أصدر المعهد القومي للأورام بيانا يوضح فيه حقيقة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي لتصريحات النجم العالمي ميل جيبسون بشأن استخدام الأدوية  المضادة للطفيليات في علاج مرضى الأورام.

أدوية الطفيليات تستخدم من سبعينيات القرن الماضي 

وقال معهد الأورام إن هذه الأدوية  تستخدم منذ سبعينيات القرن الماضي في علاج المرضي المصابين بمختلف أنواع الطفيليات والديدان.  

دراسات توضح تأثير أدوية الطفيليات على الخلايا السرطانية 

وأوضحت بعض الدراسات المعملية أن لها تأثيرا على الخلايا السرطانية المنزرعة معمليا خارج الجسم عن طريق إيقاف تكاثر هذه الخلايا ووقف نموها وتقليل مقاومة الخلايا للعلاج الكيميائي والتأثير على البيئة المحيطة بالخلايا السرطانية.  


ومؤخرا اثبتت بعض الدراسات العلمية الأولية على أعداد قليلة من مرضى السرطان أو أعداد فردية منهم أن هذه العقاقير المضادة للفطريات يمكنها أن تدعم تأثير العلاج الكيميائي علي الخلايا السرطانية في بعض أنواع الاورام. 

نتائج أولية لم يثبت اعتمادها لعلاج السرطان 

وأوضح أن هذه النتائج تعتبر نتائج أولية لم يتم اثباتها بدرجة ترقي إلى اعتماد الهيئات الصحية العالمية المعتمدة لاستخدام هذه العقاقير في علاج السرطان.

اعتماد هذه الأدوية المضادة للطفيليات يحتاج  إلى دراسات على عدد كبير من المرضى

وأشار إلى أن اعتماد هذه الأدوية المضادة للطفيليات يحتاج  إلى دراسات رئيسية محكمة علي عدد كبير من المرضي مقارنة بالعلاج الكيميائي والموجه المستخدم حاليا لكل نوع من الأورام علي ان تبين هذه الدراسات المستقبلية بوضوح ألية عمل هذه الأدوية وأعراضها الجانبية وتفاعلاتها الدوائية مع الادوية المستخدمة حاليا لكي تتمكن هذه الأدوية من الحصول علي اعتماد المؤسسات الدولية المتخصصة في ذلك في حال ثبوت فعاليتها المؤكدة في علاج السرطان مقارنة بالعلاج المعتمد حاليا أو تثبت قدرتها على تدعيم نتائج العلاج الحالي بصورة كبيرة.

كان  النجم العالمي ميل جيبسون، أثار جدلا واسعا بعد تصريحاته عن استخدام أدوية الطفيليات منها الإيفرمكتين والفينبيندازول في علاج السرطان، وضرب مثالا بثلاثة  من أصدقائه تم شفاؤهم  من مرض السرطان خلال حوار له مع مقدم البرامج جو روجان

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وأكد خلال لقائه أن أصدقاءه حاليا معافون من السرطان بعد أن وصل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة متأخرة من المرض.

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