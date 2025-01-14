الثلاثاء 14 يناير 2025
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تباين آراء طالبات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية في امتحاني الفيزياء والتاريخ (فيديو وصور)

خروج طلاب الثانوية
خروج طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، فيتو

 أجرت  “فيتو” بثا مباشرا تحت عنوان تباين آراء طالبات الصف الثاني الثانوي بالدقهلية في امتحاني الفيزياء والتاريخ.

 وأكدت بعض الطالبات صعوبة نماذج الفيزياء، وخاصة نموذج ج، فيما أشادت أخريات بسهولته وأنه في مستوى الطالب المتوسط. 

وتباينت آراء طالبات الشعبة الأدبية في امتحان التاريخ ما بين سهل وصعب، وذلك من أمام مدرسة المنصورة الثانوية بنات.

 يذكر أنه أدى، طلاب الصف الثاني الثانوي في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، امتحان الفيزياء  للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية  من 8.30 حتى 10.30 "ساعتين".

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي في الدقهلية 

 وكان الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والـتعليم بالدقهلية، قد اعتمد جدول امتحانات صفوف النقل من بينها الصف الثاني الثانوي كالآتي:  

- السبت أدوا لغة عربية من 8.30 حتى 11.30 لمدة ٣ ساعات.

- الأحد أدوا لغة أجنبية أولى من 8.30 حتى 11.30 ثلاث ساعات.

- الإثنين أدوا رياضة بحتة للشعبة العلمية من 8.30 حتى 10.30 ساعتين ورياضة عامة للشعبة الأدبية من 8.30 حتى 11.30 ثلاث ساعات.


- اليوم الثلاثاء يؤدوا  الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية من 8.30 حتى 10.30 ساعتين .


-غدا الأربعاء سيؤدون كيمياء الشعبة العلمية وجغرافيا للأدبية من 8.30 إلى 10.30 ساعتين.


-الخميس أحياء للشعبة العلمية وعلم نفس للأدبية من 8.30 إلى 10.30 ساعتين ورياضة تطبيقية للشعبة العلمية من 11 حتى 1، أي لمدة ساعتين.

انطلاق ماراثون امتحانات صفوف النقل بالدقهلية 

 وأعلن وكيل الـتعليم بالدقهلية انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل، وشدد على جاهزية اللجان والمتابعة المستمرة، وذلك تحت رعاية ومتابعة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

بالأرقام، استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بالدقهلية 

 وكان مدير المديرية قد أعلن الانتهاء من تجهيز 2417 مدرسة، لاستقبال 962669 طالبًا بـصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بنطاق المحافظة موزعة كالآتي: 

-1307 مدارس تستقبل 540593 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي 

-898 مدرسة تستقبل 251429 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية 

-212 مدرسة تستقبل 239383 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية 

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس

 وأكد العربي أنه قد تم  رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لأداء امتحانات صفوف النقل، مشددًا على المتابعة الدورية  لجاهزية اللجان، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وسعيًا لتوفير أفضل الظروف لأداء الامتحانات. 

 

 تفعيل غرف العمليات لمتابعة الامتحانات

كما أشار العربي إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتلقى كافة الإخطارات المتعلقة بها فور حدوثها واتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية وفقًا للضوابط. 

تنبيهات وضوابط العمل بلجان الامتحانات 

 وأكد أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بهذا الشأن والتواجد أثناء الامتحانات والتأكد من وصول أوراق الإجابة للجان وبدء أعمال  اللجان في مواعيدها المحددة وعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية. 

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