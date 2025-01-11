السبت 11 يناير 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات صفوف النقل في مدارس ميت غمر (صور)

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية  جولة تفقد خلالها سير أعمال الامتحانات بإدارة ميت غمر التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات مدارس ميت غمر 

تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حيث انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الجاري ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية بمدارس محافظة الدقهلية.

 

و قد تابع  مدير المديرية يرافقه، الدكتور شوقي الجوهري مدير عام الإدارة،  وعبدالحميد شعيب وكيل الإدارة، ومحمد التهامي مسئول أمن التعليم بالإدارة اللجان الامتحانية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل التعليم

استهدفت الحولة متابعة الامتحانات بمدارس:

-الصياد الإعدادية بنين  
-قاسم أمين الابتدائية  
-السادات الابتدائية  
-أحمد عبدالله المرسى الثانوية بنات  
-الإمام الشافعي الابتدائية

احصائية ارقام مدارس وطلاب صفوف النقل بالدقهلية

جدير بالذكر أنه يؤدى اليوم 107529 طالبا وطالبة بالصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية ويؤدي 131980  طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية 
ويؤدي 126628 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان مادة الرياضيات
ويؤدى 117927  طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية 
ويؤدى 70145 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية 
 

لتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة


ووجه القائمون على العملية الامتحانية لتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة.

عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان

وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان مع الطلاب والملاحظين والمراقبين وأكد على ضرورة تطبيق القانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات.

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