وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات صفوف النقل في مدارس ميت غمر (صور)

أجرى الدكتور أشرف العربي مدير مديرية تعليم الدقهلية جولة تفقد خلالها سير أعمال الامتحانات بإدارة ميت غمر التعليمية.

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد امتحانات مدارس ميت غمر

تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

حيث انطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الجاري ٢٠٢٤ ـ ٢٠٢٥ لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية بمدارس محافظة الدقهلية.

و قد تابع مدير المديرية يرافقه، الدكتور شوقي الجوهري مدير عام الإدارة، وعبدالحميد شعيب وكيل الإدارة، ومحمد التهامي مسئول أمن التعليم بالإدارة اللجان الامتحانية.

المدارس المستهدفة في جولة وكيل التعليم

استهدفت الحولة متابعة الامتحانات بمدارس:

-الصياد الإعدادية بنين

-قاسم أمين الابتدائية

-السادات الابتدائية

-أحمد عبدالله المرسى الثانوية بنات

-الإمام الشافعي الابتدائية

احصائية ارقام مدارس وطلاب صفوف النقل بالدقهلية

جدير بالذكر أنه يؤدى اليوم 107529 طالبا وطالبة بالصف الثالث الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية ويؤدي 131980 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

ويؤدي 126628 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي امتحان مادة الرياضيات

ويؤدى 117927 طالبا وطالبة بالصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية

ويؤدى 70145 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية



لتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة



ووجه القائمون على العملية الامتحانية لتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر والالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة.

عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان

وشدد مدير المديرية على عدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان مع الطلاب والملاحظين والمراقبين وأكد على ضرورة تطبيق القانون ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ لعدم الإخلال بأعمال الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.