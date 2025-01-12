قال الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة: “نحرص على تعزيز التعاون مع جامعة مانشستر كشريك استراتيجي لجامعة المنصورة في القطاع الطبي على مدار عشرين عاما”.

جاء ذلك اليوم الأحد، خلال استقبال وفد كلية طب الأسنان من «جامعة مانشستر» في إنجلترا، وذلك خلال زيارتهم لجامعة المنصورة في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، بحضور الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور ياسر لطفي، عميد كلية طب الأسنان، الدكتور رضوى عميرة، مدير برنامج المنصورة – مانشستر لطب الأسنان.

وضم وفد جامعة مانشستر كل من البروفيسور: جوليان ياتس نائب عميد كلية طب الأسنان، الدكتور: نيل باتل مدير ملف التدويل، الدكتور: شيفا جريزلج مسئول أقسام طب الأسنان.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة السنوية للعملية التعليمية ببرنامج المنصورة - مانشستر لطب الأسنان، وأيضا لتقديم تطويرات البرنامج الرئيسي لجامعة المنصورة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التطبيق خلال عامين، تمت أيضا مناقشة تنشيط التبادل الطلابي، تجديد تعاقد الشراكة، وتعظيم التعاون ليمتد للدراسات العليا.

توسيع آفاق التعاون مع الجامعات ذات السمعة المرموقة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر، حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات ذات السمعة المرموقة والترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية في إطار استراتيجية التعليم العالي؛ مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير والمقاييس الدَّولية لتعزيز جودة وقوة المخرج التعليمي، الأمر الذي من شأنه جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدَّولية، بما يُسْهم بفاعلية في زيادة مصادر تمويل الجامعة، وتعزيز مكانة الجامعة الدولية.

جامعة المنصورة تعزز التعاون مع جامعة مانشستر كشريك استراتيجي

كما أكد رئيس جامعة المنصورة حرص جامعة المنصورة على تعزيز التعاون مع جامعة مانشستر كشريك استراتيجي في القطاع الطبي على مدار عشرين عام، وهو ما يتوافق مع استراتيجيتها في الانفتاح علي الثقافات العالمية للإستفادة من التجارب والخبرات المشتركة.

الالتزام بالخطة والبرنامج الدِّراسي لجامعة مانشستر

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عطيه إلى التنسيق الكامل، والالتزام بالخطة والبرنامج الدِّراسي لجامعة مانشستر، والتي أسهمت في تطوير كلية طب الأسنان، وتقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة بالمعايير العالمية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تثمن هذه الشراكة الدولية، التي نتج عنها انفراد جامعة المنصورة بإطلاق أول برنامج دولي للتعليم الطبي في الجامعات المصرية.

مانشستر هو أوَّل برنامج نَوْعِي

وقال الدكتور ياسر لطفي أن برنامج المنصورة- مانشستر هو أوَّل برنامج نَوْعِي، وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

عرض كافة سبل الدعم والتسهيلات لاعتماد البرنامج بريطانيا

ومن جانبه، أشاد البروفيسور: جوليان ياتس، بعراقة جامعة المنصورة ومكانتها المرموقة عالميًا وتقدم مستويات الدراسة بها بالدرجة التي تجعلها نموذجًا ناجحًا للتعاون المشترك، مؤكدا على عرض كافة سبل الدعم والتسهيلات لاعتماد البرنامج لدي مؤسسات الاعتماد البريطانية.

وفد مانشتر يشيد بجودة المستوى العلمي والمهني لخريجي البرنامج

كما عبَّر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالشراكة الممتدة مع جامعة المنصورة، مؤكدين أنها نموذج يُحتذى به بين الجامعات المصرية، مؤكدين على جودة المستوى العلمي والمهني لخريجي البرنامج.

برنامج زيارة وفد جامعة مانشستر تمتد على مدار يومين

يذكر أن زيارة وفد جامعة مانشستر تمتد على مدار يومين من 12 يناير حتى 13 يناير 2025، وتشمل برنامج شامل للقاء مع إدارة برنامج المنصورة ومدراء الفرق المختلفة، ونقاشات حول برنامج التبادل الطلابي لعام 2025، وزيارة لعيادة مانشستر، ولقاء مفتوح مع طلاب البرنامج، وعرض للأنشطة الطلابية المختلفة.

مانشستر لطب الأسنان بدأت لأول مرة في العام الأكاديمي 2017

والدراسة ببرنامج المنصورة مانشستر لطب الأسنان بدأت لأول مرة في العام الأكاديمي 2017-2018، وتم تخريج 3 دفعات من البرنامج حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.