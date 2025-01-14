المحقق الخاص الأمريكي: تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة أنقذه من السجن

أصدر المحقق الخاص الأمريكي جاك سميث تقريرًا مفصلًا اليوم الثلاثاء، يؤكد أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان سيواجه الإدانة في المحاكمة بسبب جهوده لتقويض الديمقراطية بعد انتخابات 2020، لو لم يفز في انتخابات 2024.

ترامب يواجه الادانة لو لم ينتخب رئيسا

وكشف التقرير، الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، عن نتائج تحقيقات سميث، التي أُجريت بعد أحداث التمرد في 6 يناير 2021.

التقرير المؤلف من مجلدين قُدم إلى المدعي العام ميريك جارلاند، ويتناول الأول منهما تصرفات ترامب، بما في ذلك الضغط على مسؤولي الولايات، وتجميع قوائم ناخبين بديلة، وتحفيز مؤيديه للاحتجاج على نتائج الانتخابات.

وأكد سميث أن الأدلة التي جمعها فريقه كانت كافية لإدانة ترامب، مشيرًا إلى أن فوزه في انتخابات 2024 حال دون استكمال المحاكمة.

خطورة الجرائم أو قوة الأدلة لا تكفي لمحاكمة رئيس

وكتب سميث: "وجهة نظر الوزارة بأن الدستور يحظر محاكمة رئيس منتخب حديثا هي قاطعة، بغض النظر عن خطورة الجرائم أو قوة الأدلة".

وأضاف: "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة للرئاسة، كان من المتوقع أن تؤدي الأدلة إلى إدانة ناجحة في المحاكمة".

والمجلد الثاني من التقرير، الذي يركز على سوء تعامل ترامب المزعوم مع وثائق سرية، ظل سريا بسبب إجراءات قانونية قائمة تشمل متهمين آخرين.

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع يوم الخميس لتحديد إمكانية الكشف عن المجلد للكونجرس.

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