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حوادث

تأييد الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر

محكمة،فيتو
محكمة،فيتو

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر برفض الاستئناف المقدم من فتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذة من نادي صحي ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وقضت بتأييد حكم حبسها عام. 


وكانت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام فتاة بإدارة نادي صحي بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".


وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطها وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه فنيًّا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي" ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط).


وبمواجهة المتهمة اعترفت بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنح مستانف مدينة نصر ممارسة الاعمال المنافية للاداب الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

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