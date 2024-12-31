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حوادث

المحكمة لم تطمئن لمحضر الضبط، براءة 5 فتيات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بقبول الاستئناف المقدم من 5  فتيات متهمين بممارسة الأعمال المنافية للآداب، متخذين من نادى صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب على حكم حبسهن 3 سنوات، وقضت ببراءتهن.

 وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة بعد فحص الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ووازنت بينها تتشكك في ثبوتها قبل المتهمات على نحو يحمل المحكمة على عدم الاطمئنان لما ورد بمحضر الضبط، حيث لا يتحقق به جريمة.

 

وأضافت الحيثيات، أن مفاد العقاب على تلك الجريمة أن كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء بغير تمييز، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى.

وأشارت الحيثيات أن ذلك الفعل الذي اقترفته المتهمات على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور وفقا للقانون، ولا يتوفر في حقها ارتكاب الجريمة المؤثمة قانونا ولا يندرج تحت أي نص عقابی آخر.


وكانت معلومات وتحريات  الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5  فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة  قسم شرطة النزهة، تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهن وبحوزتهن 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي" ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط).

وبمواجهة المتهمات اعترفن بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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محكمة جنح مستانف النزهة الإدارة العامة لحماية الآداب قطاع الشرطة المتخصصة

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