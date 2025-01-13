كلية الآداب بجامعة القناة تخصص فترات امتحانية للطلاب ذوي الهمم (صور)

أجرى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، جولة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لتفقد سير الامتحانات، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رئيس جامعة القناة يتابع أعمال الكنترول

واطلع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أعمال الكنترولات والتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب، مشيدًا بمستوى التنظيم والالتزام بالضوابط المعمول بها.

جانب من الجولة،فيتو

أهمية الاستماع إلى ملاحظات الطلاب

وشدد رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية الاستماع إلى استفسارات الطلاب والعمل على تذليل أي عقبات تواجههم خلال فترة الامتحانات.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

عدد الطلاب الممتحنين بكلية الآداب

و شهدت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة، اليوم انتظامًا في أداء الامتحانات، حيث أدى 2264 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم بالفترة الصباحية داخل 44 لجنة امتحانية، بينما أكمل 1800 طالب وطالبة من الفرقة الرابعة امتحاناتهم بالفترة المسائية بجميع الشعب داخل 42 لجنة امتحانية.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

تخصيص فترات للطلاب ذوي الهمم

كما خصصت الكلية الفترة الثالثة للطلاب من ذوي الهمم، حيث أدى 84 طالبًا وطالبة امتحاناتهم في قسم المكتبات.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة القناة تحرص على توفير كافة التسهيلات لذوي الهمم لتمكينهم من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن الجولة تهدف إلى تعزيز روح التواصل بين الطلاب والجامعة ومتابعة كافة التفاصيل لضمان توفير بيئة تعليمية ملائمة، معربًا عن تقديره لجهود الكلية في تحقيق هذا الهدف.

تأتي هذه الجولة في إطار خطة الجامعة للوقوف على سير الامتحانات في مختلف الكليات، بما يعكس حرص إدارة الجامعة على دعم الطلاب وضمان انتظام العملية التعليمية.

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