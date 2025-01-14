الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس جامعة القناة يتابع أعمال سير الامتحانات بكلية التمريض (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرى الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية، لمتابعة سير العملية الامتحانية بكلية التمريض، واطمئن على توفير الأجواء المناسبة التي تضمن أداءً متميزًا للطلاب. 

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أبرز الحضور خلال الجولة

واستقبل رئيس جامعة قناة السويس، خلال زيارته الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، والدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث قدّمتا شرحًا مفصلًا عن آلية تنظيم الامتحانات والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان سير العملية بانضباط.
 

عدد الطلاب الممتحنين بفرق كلية التمريض  

وخلال الجولة، اطلع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على سير الامتحانات الخاصة بالفرقة الرابعة، التي أدى بها الامتحانات خلال الفترة الصباحية، 335 طالبًا وطالبة موزعين على 4 لجان. 
 

كما تفقّد لجان الفرقة الأولى التي تضم 751 طالبًا وطالبة، موزعين على 6 لجان، حيث أشاد بحسن التنظيم والالتزام داخل اللجان.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة حالة طالب مصاب بكسر في الذراع 

وتوقّف رئيس جامعة قناة السويس عند إحدى اللجان الخاصة لمتابعة حالة طالب مصاب بكسر في الذراع، حيث تأكد من توفير الرعاية الكاملة له لضمان راحته أثناء أداء الامتحان، مشددًا على أهمية مراعاة الحالات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لهم.

 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس،  تضع راحة الطلاب في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير وفق خطة مُحكمة تراعي معايير الجودة الأكاديمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

وأضافت الدكتورة إيناس عبد الله أن الكلية تعمل على توفير كافة التسهيلات للطلاب، بما يضمن سير الامتحانات بسلاسة وانضباط، مؤكدةً أن لجان الكلية مزوّدة بجميع الإمكانيات التي تساعد على أداء الامتحانات في أجواء مريحة.

 

واختتم الدكتور ناصر مندور جولته بالإشادة بالجهود المبذولة من قِبل إدارة كلية التمريض لضمان نجاح العملية الامتحانية، مؤكدًا على الدعم المستمر من الجامعة لتحقيق التميز الأكاديمي لطلابها.

 

 

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