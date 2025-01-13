الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة القناة: توفير بيئة مناسبة تضمن راحة الطلاب أثناء الامتحانات (صور)

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

 تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللجان الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية السياحة والفنادق.  

رئيس جامعة القناة يؤكد على الدعم المستمر لكافة الأنشطة الطلابية (صور)

كلية الآداب بجامعة القناة تخصص فترات امتحانية للطلاب ذوي الهمم (صور)

متابعة انضباط اللجان 

 وتابع رئيس جامعة قناة السويس سير العملية الامتحانية داخل اللجان، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه، الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، والدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

عدد الطلاب الممتحنين خلال الفترة الصباحية 

 شهدت الفترة الصباحية أداء 320 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم داخل 10 لجان، بينما أدى 153 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة امتحانات الفترة المسائية داخل 8 لجان. 

 

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو
جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

إشادة بتنظيم اللجان الامتحانية 

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، بالانضباط والتنظيم داخل اللجان، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن راحة الطلاب وسير الامتحانات بسلاسة.  

 

الهدف من متابعة سير الامتحانات 

وأضاف  رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من متابعة سير العملية الامتحانية لضمان تحقيق العدالة وتقديم أفضل دعم ممكن لطلاب كليات جامعة قناة السويس.  

 

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية التواصل المباشر بين قيادات الجامعة والطلاب خلال فترة الامتحانات. حيث تهدف تلك الجولات  إلى الاطمئنان على توفير جميع المتطلبات التي تضمن أداء الامتحانات في أفضل الظروف." 

 

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات في مختلف الكليات، بهدف دعم العملية التعليمية وضمان أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس كلية السياحة والفنادق بجامعة القناة إمتحانات الفصل الدراسي الاول طلاب كليات جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

مواد متعلقة

كلية الآداب بجامعة القناة تخصص فترات امتحانية للطلاب ذوي الهمم (صور)

حصاد نشاط مركز جامعة القناة لخدمات الطلاب ذوي الهمم خلال 2024

رئيس جامعة القناة والقنصل الصيني يفتتحان معمل الصوتيات الجديد بمعهد كونفوشيوس (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة تعريفية حول خطة إخلاء الكوارث (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعثة بيراميدز تصل القاهرة بعد نجاة الفريق من الموت

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

أبرز المعلومات عن نواف سلامة المرشح الأوفر حظًا لتولي حكومة لبنان

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 13 يناير 2025

رئيس مجلس النواب يكشف حقيقة الرقابة على وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي

الحكومة تعلن توفير فرص عمل في اليونان

10 معلومات ترصد محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا

منوعات

المزيد

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

كندا ترسل 60 رجل إطفاء للمساعدة في إخماد حرائق كاليفورنيا

بسبب الديون، دولة أفريقية تلغي 7 وزارات

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

الكأس المقدسة.. إنجاز علمي جديد لملك القلوب السير مجدي يعقوب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الشيطان بالرجيم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية