رئيس جامعة القناة: توفير بيئة مناسبة تضمن راحة الطلاب أثناء الامتحانات (صور)

تفقد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللجان الامتحانية لامتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية السياحة والفنادق.

متابعة انضباط اللجان

وتابع رئيس جامعة قناة السويس سير العملية الامتحانية داخل اللجان، يرافقه الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبال رئيس الجامعة ونائبه، الدكتورة نيفين جلال، عميد الكلية، والدكتورة بوسي زيدان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

عدد الطلاب الممتحنين خلال الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية أداء 320 طالبًا وطالبة من الفرقة الثانية امتحاناتهم داخل 10 لجان، بينما أدى 153 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة امتحانات الفترة المسائية داخل 8 لجان.

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

جانب من جولة رئيس الجامعة، فيتو

إشادة بتنظيم اللجان الامتحانية

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، بالانضباط والتنظيم داخل اللجان، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن راحة الطلاب وسير الامتحانات بسلاسة.

الهدف من متابعة سير الامتحانات

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس أن الهدف من متابعة سير العملية الامتحانية لضمان تحقيق العدالة وتقديم أفضل دعم ممكن لطلاب كليات جامعة قناة السويس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية التواصل المباشر بين قيادات الجامعة والطلاب خلال فترة الامتحانات. حيث تهدف تلك الجولات إلى الاطمئنان على توفير جميع المتطلبات التي تضمن أداء الامتحانات في أفضل الظروف."

تأتي هذه الجولة ضمن خطة الجامعة لمتابعة سير الامتحانات في مختلف الكليات، بهدف دعم العملية التعليمية وضمان أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

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