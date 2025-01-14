الثلاثاء 14 يناير 2025
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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة في محافظة القليوبية، وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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تصادم سيارتين ميكروباص بالقليوبية 

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة 7 أشخاص في حادث بالقليوبية 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية لموقع الحادث، تبين إصابة 7 أشخاص، وجرى رفع السيارتين عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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