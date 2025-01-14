إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة في محافظة القليوبية، وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تصادم سيارتين ميكروباص بالقليوبية

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق أبو زعبل كوبري الرشاح الخانكة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

إصابة 7 أشخاص في حادث بالقليوبية

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالقليوبية لموقع الحادث، تبين إصابة 7 أشخاص، وجرى رفع السيارتين عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.