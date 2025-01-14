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محافظات

بشكل مفاجئ، انهيار جزئي لمنزل مكون من 5 طوابق بشبرا وقرار بإخلاء السكان فورا (صور)

سقوط حائط بمنزل بشبرا
سقوط حائط بمنزل بشبرا الخيمة القليوبية، فيتو

شهد حي شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية سقوط حائط بالدور الاول علوي لمنزل مكون من خمسة ادوار، انتقلت الأجهزة الأمنية والإدارة الهندسية  وتبين وقوع الحادث دون خسائر بشرية  وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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سقوط حائط بمنزل بحي شرق شبرا الخيمة 

تلقت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة القليوبية بلاغًا من الأهالي سقوط حائط بالدور الأول علوي لمنزل مكون من خمسة أدوار بشارع شحاتة أبو سعدة الوحدة العربية، انتقلت الحماية المدنية وقسم ثاني شبرا الخيمة ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية والنبوتجية المسائية.

إخلاء دورين من منزل بعد سقوط حائط بالقليوبية 
اتخذت الأجهزة المعنية بالقليوبية   إخلاء الدورين الاول علوى والتانى علوى وذلك للانتهاء من أعمال الترميم والتدعيم وتم تأمين المكان بشبرا الخيمة القليوبية  دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

سقوط حائط بمنزل بشرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشبرا الخيمة القليوبية، فيتو
سقوط حائط بمنزل بشرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشبرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشبرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشبرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشرا الخيمة القليوبية،فيتو
سقوط حائط بمنزل بشبرا الخيمة القليوبية،فيتو

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