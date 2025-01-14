الثلاثاء 14 يناير 2025
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خارج الحدود

الجلسة الأولى انتهت بعد 5 دقائق، بدء المحاكمة بعزل الرئيس الكوري الجنوبي

تظاهرات تطالب بتوقيف
تظاهرات تطالب بتوقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، فيتو

بدأت اليوم الثلاثاء المحاكمة للنظر في مسألة عزل الرئيس الكوري الجنوبي  يون سوك يول، إذ ستقرر المحكمة الدستورية إن كانت ستجرده من مهامه على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وأفاد ناطق باسم المحكمة الدستورية لـ"فرانس برس" بأن الجلسات "بدأت"، مضيفًا أن الجلسة الأولى من بين خمس جلسات مؤكدة، انتهت بعد دقائق في غياب يون.

وأغرق إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كوريا الجنوبية في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ عقود، بعدما وجّه الجنود لاقتحام البرلمان في مسعى فاشل لمنع النواب من التصويت ضد قراره.

وسارع البرلمان بالتصويت لصالح عزله بعد ذلك وتعليق مهامه، ليلتزم هو مقر إقامته رافضا طلبات الاستدعاء الصادرة عن المحققين الذين يحققون في تهم التمرد التي يواجهها بينما استعان بالفريق المكلف من الرئيس لمقاومة توقيفه.

وعزل النواب أيضًا الرئيس بالإنابة الذي حل مكان يون الشهر الماضي، لتدخل البلاد أكثر في عدم الاستقرار السياسي.

 وبدأ الرئيس الحالي بالوكالة غير مستعد للدخول في مواجهة مفضلًا دعوة جميع الأطراف للتفاوض على حل.

ومن المقرر أن تعقد باقي جلسات المحكمة أيام 16 و21 و23 يناير إضافة إلى الرابع من فبراير.

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