حقيقة هروب رئيس كوريا الجنوبية المعزول

كوريا الجنوبية ، قال محامي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأربعاء: إن التقارير حول هروب الرئيس من مقر إقامته غير صحيحة.

وتواجه فرق التحقيق في البلاد مهمة "معقدة" في تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق الرئيس المعزول، فيما يواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون للرئيس المعزول المحاصر، تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي اليوم الأربعاء، رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونج وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس الثلاثاء عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

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