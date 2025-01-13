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إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

كارثة بجوار سد النهضة
كارثة بجوار سد النهضة يكشفها زلزال الرصيرص، فيتو

زلزال سد النهضة، كشف الباحث في الشأن الأفريقي وحوض النيل، هاني إبراهيم، عن كارثة جديدة تخفيها إثيوبيا، بشأن الزلازل بالقرب من سد النهضة، والتي كشفها بيان الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية بالسودان، بعد وقوع زلزال الرصيرص، أول أمس السبت.

زلزال الرصيرص بالسودان يكشف حقيقة زلزال سد النهضة


وأكد الباحث هاني إبراهيم أن منطقة سد الرصيرص بها نشاط تكتوني سابق، أي منطقة زلازل وهو الأمر الأخطر، لأنه يعني أن دور السد سوف يكون مضاعف في النشاط الزلزالي.

زلزال الرصيرص في السودان، فيتو
زلزال الرصيرص في السودان، فيتو


وكشف هاني إبراهيم أن أثيوبيا تدعي أن منطقة سد النهضة لم تشهد زلازلًا من قبل، بالرغم من وجود حالة نشاط سابق في تلك المنطقة ما يفاقم الأمر،  خاصة أن بحيرة سد النهضة تشكل وزن كبير على الصخور، مما يؤدي إلى تحركها، وهو ما يعرف بالزلازل لحين ثبات ضغط وزن البحيرة على الصخور خلال فترة زمنية. 
وقال الباحث هاني إبراهيم تعليقًا على زلزال الرصيرص في السودان: "نص البيان الرسمي من السودان، ممثل في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وبعض الملاحظات التي قد تضاعف من آثار السد الكارثي "النهضة"، خاصة بعد إعلان حدوث زلزال في الروصيرص، تحديدًا في محلية ود الماحي الحدودية مع إثيوبيا".

الأبحاث الجيولوجية تكشف حقائق مهمة في زلزال السد


أكد إبراهيم وجود بعض المعلومات غير المنشورة في بيان الأبحاث الجيولوجية بالسودان، قائلًا: "تضمن البيان ثلاث نقاط في غاية الأهمية وهو مقتصر على الزلازل المحلية ودور السد، وليس على زلازل إقليم العفر حتى لا يحدث خلط.".

وأوضح: "النقطة الأولى أن المنطقة بها نشاط تكتوني سابق، أي منطقة زلازل وهو الأمر الأخطر، لأنه يعني أن دور السد سوف يكون مضاعف في النشاط الزلزالي، ولاحظ أن السودان لم ينشر من قبل أي بيانات عن زلازل في تلك المنطقة، ولم تقدم إثيوبيا أي دراسة عن تلك النقطة، حتى الدراسات الأكاديمية تستند إلى غياب السجلات التاريخية ومحطات الرصد في تلك النطاقات".

زلزال الرصيرص يكشف كارثة في سد النهضة، فيتو
زلزال الرصيرص يكشف كارثة في سد النهضة، فيتو


 

وقوع زلازل بالقرب من سد النهضة


وتابع الباحث هاني إبراهيم: "بعد الرجوع إلى سجلات رصد الزلازل تاريخيًا، تبين تسجيل 3 زلازل في النطاقات القريبة من السد الكارثي "النهضة"، بدون إشارة إلى الدرجة الزلزالية، كان بيتم استخدام تصنيف طفيف وطفيف جدًا".
وأردف: " وقع في 23 نوفمبر 1943 في ود الماحي زلزال طفيف وفي 26 فبراير 1947 في الروصيرص زلزال طفيف وفي 28 اكتوبر 1947 في الروصيرص زلزال طفيف. وتم استخدام كلمة زلزال طفيف مع زلزال تعرضت له دنقلا وتضرر عدد قليل من المباني."

شاط  زلزالي بجوار سد النهضة ينذر بكارثة، فيتو
شاط  زلزالي بجوار سد النهضة ينذر بكارثة، فيتو


واستطرد إبراهيم:  "النقطة الثانية في بيان الأبحاث الجيولوجية السوداني أن النشاط ارتبط بملء السد الإثيوبي، وهو صحيح لدور السدود في إحداث زلازل محلية قريبة من موقع بحيرة السد، وموضحة النطاقات في خريطة نشرتها الهيئة السودانية دون بيان التواريخ والدرجة".

السودان تسجل وقوع زلازل بالقرب من سد النهضة


وقال هاني إبراهيم: "بشكل مبسط بحيرة السد الكارثي تشكل وزن كبير على الصخور، مما يؤدي إلى تحركها، وهو ما يعرف بالزلازل لحين ثبات ضغط وزن البحيرة على الصخور خلال فترة زمنية، لكن في حالة نشاط سابق في تلك المنطقة يختلف الأمر، وتتفاقم المسألة، مع ملاحظة أن إثيوبيا تتدعي أن المنطقة لم تشهد زلازل من قبل".
وكشف أن "النقطة الثالثة تتضمن الإشارة إلى نهب محطات الرصد، بأن محطات رصد الزلازل لا تعمل بالكامل أو بدقة كاملة، بما يفيد أن احتمالات حدوث زلازل؛ في الفترة الماضية ولاحقا، قد لا يتم الإعلان عنه بشكل كامل".

نشاط زلزالي في محيط سد الرصيرص، فيتو
نشاط زلزالي في محيط سد الرصيرص، فيتو


وتابع هاني إبراهيم "مع ملاحظة أن أقرب محطة إثيوبية لنطاق بحيرة السد هي محطة أسوسا، ولا يتم نشر بياناتها أو إبلاغ السودان بها، وهناك تصريح لخبير سوداني عن تسجيل عدد من الزلازل في الفترة الماضية، قبل نشر البيان، دون إشارة إلى درجة كل زلزال والتوقيت، كما هو مشار إليه في الخريطة التي تضم عدة نقاط زلزالية تم رصدها.".
 

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