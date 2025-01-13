مصرع عنصر إجرامي وإصابة أحد قيادات الشرطة في مداهمة أمنية بالدقهلية

لقي عنصر إجرامي مصرعه، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، في مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

حيث تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، باتخاذ عنصر إجرامي من إحدى البؤر بنطاق قرية ديمشلت، مسرحًا للإتجار في المواد المخدرة، وممارسة نشاطه الإجرامي.

وعلى الفور تم إعداد مأمورية أمنية مكبرة استهدفت مكان العنصر، وبمجرد استشعاره باقتراب القوات بادر بإطلاق أعيرة نارية صوبهم، وبادلته القوات إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه، ويدعى عبدالمنعم ع.ال.ع. 40 سنة، مقيم بـ ديمشلت.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

إصابة رئيس مكافحة المخدرات بامن الدقهلية

وقبل ساعات، أصيب وكيل إدارة البحث الجنائي ورئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بطلق ناري بالذراع الأيسر، وذلك خلال مداهمة بؤرة إجرامية للإتجار في المواد المخدرة بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وجرى نقله لمستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.