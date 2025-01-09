الخميس 09 يناير 2025
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تضامن الدقهلية تنظم قوافل طبية بمراكز دكرنس وأجا

قوافل طبية مجانية
قوافل طبية مجانية ومساعدات عينية في الدقهلية، فيتو

 أعلنت مديرية تضامن الدقهلية عن تنظيم قوافل طبية ومساعدات عينية بمراكز دكرنس وأجا خلال مبادرة بداية جديدة.

 يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بتوفير أوجه الرعاية للفئات للأسر الأشد احتياجا، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

قافلة طبية ومساعدات غذائية 

 وتابعت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، تنظيم مؤسسة خيرية قافلة طبية مجانية، ومؤسسة أخرى قامت بتوزيع مواد غذائية لعدد 52 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.

 

مواد غذائية ومساعدات 261 أسرة بدكرنس 

 وجمعية  بـ دكرنس بتوزيع مساعدات عينية ومواد غذائية لـ 200 اسرة وجمعية الرعاية الاجتماعية بتوزيع مساعدات عينية لـ 61 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة تحت إشراف الإدارة الاجتماعية بدكرنس.

قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض لأطفال حضانات أجا

 كما قامت المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية البشرية بالمنصورة بتنظيم قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض لأطفال حضانات مركز أجا بقرية فيشا، للكشف على تخصصات "أطفال،أنف وأذن وحنجرة" وتم الكشف على عدد 300 طفل وصرف العلاج بالمجان.

القافلة تهدف للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات

 كما أوضحت الدكتورة ماجدة جلالة أن القافلة تهدف للتدخل وتقديم العلاج الكامل لحالات التي تحتاج لذلك، لأن ذلك يؤثر علي إدراكهم وتعلمهم في مراحلهم العمرية القادمة.

 

خلق الوعى وتقديم النصح للأسر

 وأكدت أن القافلة تعمل أيضا على خلق الوعى وتقديم النصح للأسر بأهمية الاهتمام بالأطفال فى هذه الفترة العمرية فى التنشئة السليمة للطفل وتنمية قدراته الذهنية والصحية وتكوين شخصيته.

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