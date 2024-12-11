حبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة غسل ملايين الجنيهات حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.

غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالشرقية

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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