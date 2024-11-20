إصابة 3 أشخاص في تصادم 2 موتوسيكل مع توك توك علي طريق ديمشلت بالدقهلية

أصيب ثلاثة اشخاص بأصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين مع توك توك امام عزبة عزبة زوزو على طريق ديمشلت بدكرنس بمحافظة الدقهلية

اصابة 3 اشخاص في تصادم علي طريق ديمشلت



تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين مع توك توك، امام عزبة زوزو على طريق ديمشلت بدكرنس.

اسماء المصابين في الحادث



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة 3 أشخاص وهم

-سامح رمضان محمد 42 عاما مقيم دكرنس واصابته ما بعد الارتجاج

-ابراهيم حامد حامد 19 عاما مقيم دكرنس مصاب بجرح بالرقبه وما بعد الارتجاج

-محمد سمير محمد زاهر

19 عاما مقيم دكرنس مصاب بكسر مضاعف بالساق الايسر.

نقل المصابين لمستشفي الطوارئ



تم نقل المصابين الى مستشفى الطوارئ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

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