ندوة توعوية ببلبيس، من فضائل الأشهر الحرم إلى تحديات الزيادة السكانية

اكد الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس ان وحدة السكان قامت برئاسة المركز بالمشاركة مع مركز التنمية الشبابية ببلبيس وإدارة الأزهر الشريف.وإدارة التضامن الإجتماعي وإدارة الشباب والرياضة والإدارة البيطرية ببلبيس. وبالاضافة الى شركة مياة الشرب والصرف الصحى فرع بلبيس بعمل ندوة توعوية

تعليمات المهندس حازم الاشمونى

وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية وعملا بمبادرة نشر القيم والأخلاق فى المجتمع وانطلاق فعاليات مبادرة وحدة سكان المحافظة بمركز التنمية الشبابية ببلبيس

فضائل الاشهر الحرم

دارت الندوة حول عن فضائل الأشهر الحرم وأهمية نشر القيم والفضائل بالمجتمع تم التحدث عن الأمراض المشتركة بين الأنسان والحيوان وخطورتها على صحة الإنسان مثل مرض البروسيلا وعن صحة اللحوم

اثر الزيادة السكانية

كما تحدثت الندوة عن أثر الزيادة السكانية على حصة الفرد من نهر النيل وطرق ترشيد استهلاك المياه، وعن كافة الأنشطة التي يقدمها المركز للشباب من كورسات وورش عمل وندوات توعوية من أجل خلق جيل قائد ورائد في المجتمع

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